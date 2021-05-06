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Doğalgaz yaygınlaşıyor

Akdağmadeni ilçesinde her mahallenin doğalgaza kavuşturulup, vatandaşların kullanımına sunulmasına yönelik yürütülen çalışmalara hız verildi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 00:51
Doğalgaz yaygınlaşıyor

AKDAĞMADENİ ilçesinde, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Pandemi önlemleri kapsamında bir süre ertelenen doğalgaz çalışmalarına geçtiğimiz ayın son haftasında başlanılan Akdağmadeni İlçesinde, 11 mahalleyi de kapsayan çalışmalarda geçen yıl yaklaşık 30 kilometre hat çekimi yapıldı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, doğalgaz çalışmalarının Emek Mahallesi Bağkur Caddesinde devam ettiğini hatırlatarak, Covid19 salgını nedeniyle 3 ay gibi bir süre ertelenen doğalgaz çalışmalarına yeniden başlandığını, çalışmaların tüm mahalleleri kapsayacak şekilde devam ettiğini bildirdi. Çalışmalar kapsamında yapılan kazılar nedeniyle bozulan yollarda zaman kaybetmeden tadilat çalışmalarının yapılacağını bildiren Yalçın, yıl içerisinde ilçenin büyük bir kısmında doğalgaz çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi. Yalçın, ‘’Mahallelerimizde başlayan çalışmalar çarşı merkezinde devam edecektir. Bizlerde bu süreçte hızlı ve etkili bir şekilde yollarımızda tadilat çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gayretlerimiz sonucunda ilçemizde yaklaşık 30 kilometre doğalgaz hattı çekilecek, birçok ekip eşzamanlı çalışma yürütecek ve özellikle çarşı merkezinde yapılacak çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanacaktır. Çalışma süresince herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için doğalgaz çalışmalarını gün gün takip ederek, vatandaşlarımızın bu yıl özlemle beklediği doğalgaz çalışmalarının sorunsuz bir şekilde tamamlanması için büyük gayret sarf edeceğiz’’ diye konuştu.

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Doğalgaz Yaygınlaşıyor
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