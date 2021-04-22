Doğalgaz çalışmaları başladı

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçede 2021 yılı yatırım programı kapsamında olan bölgelerde doğalgaz çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Başkan Yalçın, ‘’Emek Mahallesi Şehit İsmail Açıkgöz Caddesi, 188. Sokakta devam eden çalışmalar yatırım programı kapsamında olan mahallelerde de başlayacak olup sezon boyunca devam edecektir’’ dedi. Yalçın, daha temiz, altyapısı elden geçirilmiş, sorunsuz bir Akdağmadeni için vatandaşlardan anlayış beklediğini kaydetti. Yalçın, ‘’Bu süre zarfında hat çekimi tamamlanan bölgelerdeki abonelik işlemlerinin hızlı bir şekilde alınmasını rica ediyoruz. Doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızda geçici onarım çalışmaları ve altyapısı tamamlanan bölgelerde yollarımızı yeniden yapmaya özen göstereceğiz. Gayret bizden, tevfik Mevla’dan, takdir hizmetlerin en güzeline layık Akdağmadeni halkındandır’’ diye konuştu.