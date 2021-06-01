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Doğalgaz ağı genişliyor

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde doğalgaz kullanabilen işyeri ve konut sayısının artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

01 Haziran 2021 Salı 00:48
Doğalgaz ağı genişliyor

Sarıkaya ilçesinde bu yıl 17 kilometrelik doğalgaz hattının döşenmesi planlandı. Belirlenen hedefe ulaşılmasına yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İlçenin en uç noktalarından birisi konumunda bulunan Yenidoğan Mahallesi Özlem Yapı Kooperatifi ve Ahmed Yesevi Caddesi üzerinde de çalışmaların yüzde 70 oranında tamamlandığını söyledi. Açıkel, ‘’Bu güzergah tamamlandıktan sonra SürmeliGaz Yetkilileri ile imzalanan protokole göre diğer mahallelerimizde çalışmalar devam edecektir’’ dedi. (Mustafa Mete Öztürk/Sarıkaya)

Anahtar Kelimeler:
Doğalgaz Ağı Genişliyor
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