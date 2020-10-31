Diyabetli çocuklar tanıştı

Yeni tanı konulan Bilge’ye destek vermek için bir araya gelen çocuklar ve aileleri tanışarak, deneyimlerini paylaştı. Çocuklar birlikte sohbet edip, daha sonra Spor Vadisinde yürüyüşler yaptı. Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz, ‘’Derneği kurmamızdaki amaç diyabetli çocukların özellikle kendilerini yalnız hissetmemeleri. Çocukların dünyasının elbette bizim gibi olması beklenemez. Diyabetle bir an önce arkadaş olmalarını sağlamak, diyabete uyumu çok olumlu etkilemektedir. Bilge diyabet ailemize yeni katıldı. Bilge’yi Yozgat’ta diyabetli çocuklarla tanıştırmak ve diyabetle ilgili paylaşımları olsun diye bugün bir araya geldik. Çocukların bu deneyimini seyretmek, diyabetli çocukların ebeveynleri olarak bizi çok mutlu ediyor. Yüzlerindeki gülümsemelerinden yalnız olmadıklarını hissettiklerini bile anlayabiliyorsunuz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocukları nasıl işlerseniz öyle şekil alır. Kronik hastalığı olan çocuklara karşı da elbette toplum olarak hassas olmalı, onlara destek çıkmalıyız” dedi. 9 yaşında diyabet hastası olan Bilge Çeviker ise, ‘’Yeni tanı almış diyabetli bir çocuk olarak, Yozgat’taki diyabetli çocuklarla tanışmak beni çok mutlu etti. Bizi bizden başkası anlayamaz. Hatta bize yapılan iğnelerin acısını da sadece biz anlayabiliriz. Güzel bir gün geçirdim. Bugünü bana ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.