Din Görevlileri Seferber Oldu

Yozgat İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi korona virüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşlar dahil ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, taleplerini yerine getiriyor. Bir taraftan yaşlı ve kronik hastaların temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan din görevlileri, diğer taraftan halka Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ve Alo 190 ile dini ve manevi rehberlik hizmeti sunuyor. Ezanların ardından minarelerden yapılan anonslarla vatandaşlar evde kalmaya teşvik edilerek, Salâ, Ezan ve Dualarla manevi olarak destekleniyor. Yeni Korona Virüsün ülkemizde yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek için ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara salgın hastalık riski sona erinceye kadar tüm camilerden yatsı ezanı öncesi salâ sonrası dualar ediliyor. Vatandaşlar da minarelerden yükselen dualara evlerinin balkonlarından eşlik ediyor.