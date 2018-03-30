Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114845
ALTIN
168.001
DOLAR
3.9436
STERLİN
5.5268
EURO
4.8469

Din görevlileri mezun oldu

ARALARINDA Yozgatlı din görevlilerinin de bulunduğu Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezinde, 6 ay süren Tashihi Huruf eğitimini tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan din görevlileri düzenlenen tören ile mezun oldu.

Din görevlileri mezun oldu

ARALARINDA Yozgatlı din görevlilerinin de bulunduğu Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezinde, 6 ay süren Tashihi Huruf eğitimini tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan din görevlileri düzenlenen tören ile mezun oldu.

30 Mart 2018 Cuma 07:00
1 Okunma
Din görevlileri mezun oldu

Yozgat ile birlikte Adana, Niğde, Nevşehir ve Sivas illerinde görev yapan ve sınavla bu kursa katılan 40 din görevlisinin mezun olmaya hak kazanan din görevlileri belgelerini Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’dan aldılar. Törende konuşan Vali Kamçı, ‘’Kur’an bilimleri üzerine kurulu Dini İhtisas Merkezlerinde son 40-50 yıllık bir süredir, Diyanet İşleri Başkanlığının himayesinde inancımızı ve Yüce Kitabımızı daha iyi anlamak ve yaşatmak için önemli hizmetler yürütüldüğünü söyledi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Başkan kadınlarla buluştu
Başkan kadınlarla buluştu
Nisan’da rahmet yağacak
Nisan’da rahmet yağacak
LiRANIN PABUCU DAMA ATILDI
LiRANIN PABUCU DAMA ATILDI
TÜGVA okuyacak
TÜGVA okuyacak
Avantajlı gruplara destek
Avantajlı gruplara destek
ŞEHiT AiLELERiNE ÖZEL
ŞEHiT AiLELERiNE ÖZEL

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim