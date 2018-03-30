Din görevlileri mezun oldu

Yozgat ile birlikte Adana, Niğde, Nevşehir ve Sivas illerinde görev yapan ve sınavla bu kursa katılan 40 din görevlisinin mezun olmaya hak kazanan din görevlileri belgelerini Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’dan aldılar. Törende konuşan Vali Kamçı, ‘’Kur’an bilimleri üzerine kurulu Dini İhtisas Merkezlerinde son 40-50 yıllık bir süredir, Diyanet İşleri Başkanlığının himayesinde inancımızı ve Yüce Kitabımızı daha iyi anlamak ve yaşatmak için önemli hizmetler yürütüldüğünü söyledi.