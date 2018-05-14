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Din Görevlileri haftası

YOZGAT’ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen yarışmada başarılı olanlar hediyelerini aldı.

Din Görevlileri haftası

YOZGAT’ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen yarışmada başarılı olanlar hediyelerini aldı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Din Görevlileri haftası

Hafta nedeniyle Bilal Şahin Camii'nde etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen yarışmaya Yozgat Merkez ve İlçelerden 26 personel katıldı. Hafızlık dalında Uzman İmam Hatibi Ramazan Alkan, Ezanı güzel okuma dalında Rasul Tekin, Kur'an-ı Kerimi güzel okuma dalında Yerköy İmam Hatibi Hakim Türk, Etkili Hutbe okuma dalında Mevlüt Bolat birinci oldu. Başarılı olan personelin bölge merkezlerinde Yozgat’ı temsil edeceği kaydedildi. Ezanı Güzel Okuma Bölge Yarışmasının yapılacağı Yozgat Çapanoğlu Büyük Camii'nde 7 Temmuz'da Yozgat’ı Rasul Tekin’in temsil edeceği bildirildi.

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