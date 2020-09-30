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Din Görevlileri Haftası

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, Camliler ve Din Görevlileri haftası programını netleştirdiklerini bildirdi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 00:20
Din Görevlileri Haftası

Müftü Sezik, ‘’Diyanet İşleri Başkanlığımızca Ekim ayının ilk haftası 1986 yılından 2003 yılına kadar Camiler Haftası olarak, din görevlilerimizin camilerden bağımsız düşünülemeyeceğinden hareketle 2003 yılından itibaren de ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Haftamızın hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum’’ dedi. Müftü Sezik, İslam tarihi boyunca da Müslümanların cami ve mescitlerin ibadethanesi olduğunu da hatırlatarak, ‘’Hz. Peygamber (sav) Efendimiz hicret ettiğinde Medine’ye ulaşır ulaşmaz ilk icraatı bir ibadethane yani Mescid- Nebevi’yi inşa etmek olmuştur. O günden itibaren de tarih boyunca bütün Müslümanlar cami merkezli bir hayat sürmüşlerdir. Hatta yeni kurulan şehirlerde bile şehrin en merkezine cami inşa edilmiş ve şehir o camiye göre şekillenmiş ve planlanmıştır. Son zamanlarda bu hususta evrilmeler olsa da insanımız kurduğu her köye, yaşadığı her mahalleye bir cami inşa etmeyi asla ihmal etmemiş cami ve cami görevlisi hayatın her aşmasındaki önemli yerini korumuştur.  Cami görevlileri sosyal hayatta insanımızın doğumu, ölümü, sünneti, düğünü aile anlaşmazlıkları dahil günlük hayatının her safhasında yer almış, topluma gerektiğinde imamlık, gerektiğinde danışmanlık, gerektiğinde rehberlik yapmış vatandaşın ihtiyaç duyduğu her alanda vatandaşın yanında yer almıştır’’ diye konuştu. Müftü Sezik, bu sene 2020 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftasının temasının ‘Cami ve İlim’ olarak belirlendiğini de kaydetti. Müftü Sezik, ‘’Yılbaşından bu tarafa bütün dünyayı kasıp kavuran salgın nedeniyle sınırlı da olsa ilimizde bu tema çerçevesinde planlanan programlar İl Müftülüğümüzce icra edilecektir. Ancak ne var ki bu seneki programlar geçen senelerdeki gibi kalabalık ortamlarda panel, konferans şeklinde değil daha çok sosyal medya, yerel basın ve tv programları şeklinde olacaktır. Tüm personel ve vatandaşlarımızın bu programları gerek sosyal medyadan gerek mahalli televizyonlardan takip ederek faydalanmasını ümid ediyorum. Tekrar haftamızın tüm vatandaşlarımız, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığın bu salgın hastalıktan bir an önce kurtulmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı. 

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Din Görevlileri Haftası
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