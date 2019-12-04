Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106790
ALTIN
272.920
DOLAR
5.7499
STERLİN
7.4678
EURO
6.3730

DiKKAT ÇEKTiLER

ÇEKEREK Osman Durmaz Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri ‘Değerler Eğitimi’ faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri etkinliklerle dikkat çekti.

DiKKAT ÇEKTiLER

ÇEKEREK Osman Durmaz Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri ‘Değerler Eğitimi’ faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri etkinliklerle dikkat çekti.

04 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
DiKKAT ÇEKTiLER

Saygı, değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu olduğuna dikkat çekilip, hürmet, ihtiram anlamına gelen önemli bir davranış biçimi olduğu hatırlatıldı. İnsanları dili, dini, ırkı ve cinsiyeti ne olursa olsun, ayırmadan farklılıkları kabul etmenin saygının gerekliliği olduğunun altı çizilerek, ‘Saygı doğuştan gelen bir değer değildir, kazanılması gerekir. Üzerinde emek harcanması gerekir. Bu değerin kazanılmasında ilk ve en önemli rol ailenindir. Öğretim çağındaki çocuklarımıza bu değeri kazandırmalı ve bu değerin önemini kavratmalıyız. Saygı kavramı; İnsana saygı, Büyüklere saygı, Yaşlılara saygı, Engellilere saygı, Çevreye ve doğaya saygı, Küçüklere sevgi saygı, Öğretmenlere saygı gibi alt başlıklarda ele alınabilir. İnsanların birbirine olan saygısını yitirdiği bir toplumda suç oranları artar, huzursuzluk başlar. Çevreye ve doğaya olan saygı yitirildiğinde ise gün geçtikçe dünya daha yaşanılmaz bir hal alır’ denildi.  Bu ve artırılabilecek onlarca sebepten dolayı Çekerek Osman Durmaz Fen Lisesi öğrencilerine bu değeri kazandırmak, kalıcılığını sağlamak adına Kasım 2019'da bir dizi etkinlik düzenledi. Toplumda her zaman hatırlanması ve hayata geçirilmesi gereken bu değeri çocukların sürekli yaşatabilmesi, gelecek nesillere aktarabilmeleri adına gösterdikleri gayret ve üstün çaba nedeniyle okul idarecilerine, öğretmenlerine ve öğrencilere teşekkür edildi. 

Anahtar Kelimeler:
DiKKAT ÇEKTiLER
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sulama tesisi inşaatına devam
Sulama tesisi inşaatına devam
Vali Çakır, engellileri ziyaret etti
Vali Çakır, engellileri ziyaret etti
Yalnız bırakmadılar
Yalnız bırakmadılar
KOSGEB Destekliyor
KOSGEB Destekliyor
Çiftçiye arazi müjdesi
Çiftçiye arazi müjdesi
Hizmet kalitesi konuşuldu
Hizmet kalitesi konuşuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim