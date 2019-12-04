DiKKAT ÇEKTiLER

Saygı, değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu olduğuna dikkat çekilip, hürmet, ihtiram anlamına gelen önemli bir davranış biçimi olduğu hatırlatıldı. İnsanları dili, dini, ırkı ve cinsiyeti ne olursa olsun, ayırmadan farklılıkları kabul etmenin saygının gerekliliği olduğunun altı çizilerek, ‘Saygı doğuştan gelen bir değer değildir, kazanılması gerekir. Üzerinde emek harcanması gerekir. Bu değerin kazanılmasında ilk ve en önemli rol ailenindir. Öğretim çağındaki çocuklarımıza bu değeri kazandırmalı ve bu değerin önemini kavratmalıyız. Saygı kavramı; İnsana saygı, Büyüklere saygı, Yaşlılara saygı, Engellilere saygı, Çevreye ve doğaya saygı, Küçüklere sevgi saygı, Öğretmenlere saygı gibi alt başlıklarda ele alınabilir. İnsanların birbirine olan saygısını yitirdiği bir toplumda suç oranları artar, huzursuzluk başlar. Çevreye ve doğaya olan saygı yitirildiğinde ise gün geçtikçe dünya daha yaşanılmaz bir hal alır’ denildi. Bu ve artırılabilecek onlarca sebepten dolayı Çekerek Osman Durmaz Fen Lisesi öğrencilerine bu değeri kazandırmak, kalıcılığını sağlamak adına Kasım 2019'da bir dizi etkinlik düzenledi. Toplumda her zaman hatırlanması ve hayata geçirilmesi gereken bu değeri çocukların sürekli yaşatabilmesi, gelecek nesillere aktarabilmeleri adına gösterdikleri gayret ve üstün çaba nedeniyle okul idarecilerine, öğretmenlerine ve öğrencilere teşekkür edildi.