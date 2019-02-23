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Dijitalleşmenin eğitim sahası

YOZGAT Şehir Hastanesi, HIMSS 7 uygulamalarında örnek model olarak eğitim hizmeti de vermeye başladı.

Dijitalleşmenin eğitim sahası

YOZGAT Şehir Hastanesi, HIMSS 7 uygulamalarında örnek model olarak eğitim hizmeti de vermeye başladı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Dijitalleşmenin eğitim sahası

Türkiye’nin birçok ilinden sağlık idarecileri, dijitalleşmede Avrupa’yı sollayan Yozgat Şehir Hastanesi’nde, HIMSS 7 sertifikası kazandıran uygulamaları yerinde görüyor. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Akkurt, ABD’de kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan HIMSS yetkililerinin denetimlerinden başarıyla geçerek, Ocak 2018’de zorlaştırılan kriterlere göre ‘Seviye 7 Tam Dijital Hastane’ olarak tescil edilen Avrupa’nın ilk ve tek hastanesi olduklarını anımsattı.  Op. Dr. Akkurt, “Hastanemize hizmet kalitesinin yanı sıra hasta ve çalışan güvenliği açısından da büyük avantajlar sunan bu sertifika ile ilgili eğitim ortamı oluşturmak bizleri de mutlu ediyor. Deneyimlerimizi paylaşarak ülkemizde daha fazla hastanenin bu sertifikaya sahip olmasını arzu ediyoruz” dedi.
Başkekim Akkurt, bu sertifikanın 2018 yılı başında zorlaştırılan kriterlere göre alınmış olmasının büyük anlam ifade ettiğini, bunun Avrupa’da ilk olduğunu vurguladı. Akkurt, geçtiğimiz günlerde Amerika’da düzenlenen HIMSS toplantısına katılan Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin sözlerini de hatırlatarak,  “HIMSS 7 serşfikasyonıu sürecinde büyük desteklerini gördüğümüz sayın bakan yardımcımız sosyal medya kanalıyla yaptığı paylaşımda, ‘Bugün HIMSS Amerika toplantısının açılışında yeni kriterlerle Avrupa'daki dijitalleşmede zirveye çıkan ilk hastane olan Yozgat Şehir Hastanesi vardı. İnanmak ve vazgeçmemek en önemli anahtar. Başta hastanemizin kurucu başhekimi Aziz Ahmet Surel olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürler’ ifadelerine yer vererek bizi onurlandırmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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