Dezenfekte yapılacak

YOZGAT Belediyesi ekipleri, yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen, 11 Mayıs'ta açılacak olan berber ve kuaförler ile AVM’lerde dezenfekte çalışması yapacak. Ekiplerin tüm berber ve kuaförler ile AVM’de dezenfekte çalışmalarıyla birlikte, işletme sahiplerine maske ve dezenfektan desteğinde de bulunacak. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak olan berber, kuaför ve Alışveriş Merkezlerini sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için düzenli olarak ilaçlayıp dezenfekte edeceğiz’’ dedi.