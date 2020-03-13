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Dezenfekte çalışması

AKDAĞMADENİ ilçesinde belediye tarafından Corona Virüs yayılmasına önlem olarak toplu ulaşım araçları, otobüs durakları, pazar yeri, yolcu terminali ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışması başlattı. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi. Aynı zamanda hekim olan Başkan Yalçın, ‘’Bu süreçte vatandaşlarımızın da kişisel olarak önlemlerini alması büyük önem arz etmektedir. Bu arada korona virüsü hakkında resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Belediye olarak bu konuda tüm imkanlarımızı seferber edip çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ uyarısında bulundu.

13 Mart 2020 Cuma 03:35
Dezenfekte çalışması
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Dezenfekte çalışması
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