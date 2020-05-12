Dezenfekte çalışması

SORGUN Belediyesi ekipleri tarafından, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında taksiler, taksi durakları ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, korona virüs salgınına karşı belediye tarafından alınan önlemlerin her geçen gün artırıldığı söyledi. Ekinci, halkın yoğun olarak kullandığı alanlar ve toplu taşıma araçlarının dezenfekte edildiğini ifade etti. Ekinci, "Sorgun Belediyesi olarak, hastalıkların en çok yayılma riski taşıdığı toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığının olumsuz etkilenmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Halkımızın da yapılan uyarılara uymalarını istiyoruz" dedi.