Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97792
ALTIN
385.751
DOLAR
7.0696
STERLİN
8.6964
EURO
7.6445

Dezenfekte çalışması

Sorgun’da ticari araçlar ve duraklar dezenfekte edildi.

12 Mayıs 2020 Salı 00:49
Dezenfekte çalışması

SORGUN Belediyesi ekipleri tarafından, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında taksiler, taksi durakları ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, korona virüs salgınına karşı belediye tarafından alınan önlemlerin her geçen gün artırıldığı söyledi. Ekinci, halkın yoğun olarak kullandığı alanlar ve toplu taşıma araçlarının dezenfekte edildiğini ifade etti. Ekinci, "Sorgun Belediyesi olarak, hastalıkların en çok yayılma riski taşıdığı toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığının olumsuz etkilenmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Halkımızın da yapılan uyarılara uymalarını istiyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Dezenfekte çalışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başer’den müjdeli haber
Başer’den müjdeli haber
Esnaf ziyareti
Esnaf ziyareti
Esnaftan ‘Batıyoruz!’ çığlığı
Esnaftan ‘Batıyoruz!’ çığlığı
Berberler mutlu
Berberler mutlu
Hijyenik çalışma ortamı
Hijyenik çalışma ortamı
Üniversite Hastanesine destek
Üniversite Hastanesine destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim