Deyimlerimiz kitap oldu

Kitapta, tarihi Bozok Türkmen yemeği araba aşı hakkında tarihten notlar aktarıldı. İsmail Uçakcı, milletleri millet yapan ve onu dünya milletleri arasındaki yerini belirleyen unsurların bulunduğunu hatırlattı. Uçakcı, ‘’Bunar, doğum, düğün, aile yapma, aileyi yaşatma, aileyi sona erdirme, oyun, mekân, halk takvimi, çeşitli konularda halk inançları, yardımlaşma, dayanışma, köy odaları, iskân, şiir, mani, gülmece, hikâye, destan, deyim, beddua, hayır dua ve hikâyeleri gibi kültür unsurlarına de eserde yer verdik’’ dedi. Uçakcı, Orta Anadolu Halk Kültüründe Deyimler ve Hikayeleri adlı kitabın 350 sayfada, 300 civarında başlık altında ele aldığını, bu unsurların önlemli bir kısmına aslına sadık kalınarak genel ağızla anlatıldığını kaydetti. Uçakcı, ‘’Bir kısmı yerel ağız ve anlatımla, bir kısım deyim de yöresel hikâye ve aksanla aktarılarak, Yozgat, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Konya yöresinin kültür unsurlarına farklı bir pencereden bakılmaya çalışıldı. Unutulmak ve yok olmak üzere olan bu kültür unsurlarını derleyip, toplayarak kitap halinde yazılı hale getirmek ve Bilge Oğuz Yayınları arasında gelecek nesillerimize aktarma amaç edinildi’’ diye konuştu.