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Devletin emrinde, milletin hizmetinde’

Yozgat’ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı kapsamında Vali Ziya Polat önderliğinde kurumlar ziyaret edildi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 02:18
Devletin emrinde, milletin hizmetinde’

Vali Ziya Polat’a Belediye Başkanı Celal Köse, Milletvekilleri Yusuf Başer, İbrahim Ethem Sedef, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Başer ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk eşlik etti. Program kapsamında İtfaiye Müdürlüğü, Alparslan Türkeş Huzurevi, Yozgat Şehir Hastanesi, Jandarma Muslubelen Uygulama Noktası, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi ziyaret edildi. Polat ve beraberindeki heyet Ramazan Bayramı'nın ilk gününde görevi başında çalışmalarını sürdüren İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek, görevli personelle bayramlaştı. Daha sonra Bayram ziyaretine Alparslan Türkeş Huzurevi ile devam eden Polat, Huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayarak hayır dualarını aldı. Bayramlaşma programı kapsamında Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret eden Polat, sağlık çalışanları ile bayramlaştı. Acil serviste yatan hastaların bayramını kutlayan Polat, “Rabbim şifa versin. Bayramınız mübarek olsun” dedi.
Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı personelini ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Polat, “Devletin emrinde, milletin hizmetinde. Bu yolda sevdayla koşan siz yiğitlere selam olsun diyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim bu devlete, bu millete zeval vermesin diyor ve hepinizin bayramını kutluyorum” dedi.
Muslubelen Uygulama noktasında görev yapan jandarma personelinin bayramını kutlayan Polat, bu sene “Bayramımız kemerli olsun” dediklerini hatırlatarak sürücülere emniyet kemerinin önemini hatırlattı. Polat yolculara çikolata ikram edip hayırlı yolculuklar diledi. 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Polat, bayramda vatandaşların acil çağrılarını kabul eden personelle sohbet edip bayramlarını kutladı.

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