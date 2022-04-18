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‘Devlet her zaman yanınızda’

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

18 Nisan 2022 Pazartesi 00:54
‘Devlet her zaman yanınızda’

İftar programında Sarıkaya Hz. Aişe Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursunda kalan ve hafızlık eğitimi alan öğrenciler ile ilçedeki çocuklar bir araya geldi. İftar programına Kaymakam Samet Serin, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Coşkun Uslu, İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları, Kur'an kursu hafız öğrenciler, öksüz ve yetim çocuklar ile aileleri katıldı. Düzenlenen program vesilesiyle çocuklar ve aileleriyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Serin, ramazanın herkes için hayırlı mübarek olması temennisinde bulundu. Serin, çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet edip istek ve taleplerini dinledi. Devletin her zaman yanlarında olduğunu belirten Serin, iftar programı sonrasında ailelere hediyelerini takdim etti.

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