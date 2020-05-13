DEViR GENÇLERiN!

YURT genelinde 2010’dan 2018’e kadar geçen sürede yaşlı nüfus artışı 1,18 olurken, yaşlı nüfusunun en çok arttığı iller arasında Yozgat’ta yer almasına karşın, ilde emeklilik yaşı dikkate alınarak yapılan hesaplamada 65 yaş üzeri nüfus, il nüfusunun sadece yüzde 13,31’ini oluşturuyor. 2019 yılı sonu itibariyle Yozgat il nüfusunu oluşturan 415 bin 493 kişiden, koronu virüsü ile mücadele kapsamında yaş sınırlaması getirilen, kronik hastalar hariç toplam 142 bin 881 kişi sokağa çıkamıyor. İl nüfusunun yüzde 21,95’ine tekâmül eden 92 bin 481 kişi 0-19 yaş grubunu oluşturuyor. 65 yaş üzeri nüfusun il nüfusu içerisindeki dağılımı yüzde 13,31 olarak hesap edilirken, bu grubuna dahil nüfusun 50 bin 400 olduğu kaydedildi. Yaşlı nüfus içerisinde 90 ve üzerindeki kişi sayısının ise bin 137 olduğu belirtildi.

YAŞ GRUPLARI

Yozgat il nüfusu yaş grupları içerisinde en fazla nüfusu yüzde 8,21 ile 20-24 yaş grubu oluştururken, bunu yüzde 8,01 ile 15-19 yaş grubu takip ediyor. Yüzde 7,60 ile 10-14 yaş grubu üçüncü sırada, yüzde 6,84 ile 25-29 yaş grubu sıralanıyor. Yozgat Nüfusu yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde 0-4 yaş grubunda 26 bin 725 kişi, 10-14 aş grubunda 32 bin 28 kişi, 15-19 yaş grubunda ise 33 bin 728 kişi bulunuyor. Genç nüfus olarak adlandırılan bu yaş grubu 92 bin 481 kişiden oluşuyor. 65 ve üzeri yaş gruplarının dağılımına bakıldığında ise, 65-69 yaş grubunu 19 bin 555 kişiden oluşuyor. 70-74 yaş grubunda 15 bin 708 kişi, 75-79 yaş grubunda 10 bin 117 kişi, 80-84 yaş grubunda 5 bin 707 kişi, 85-89 yaş grubunda 3 bin 883 kişi yer alıyor. 90 ve üzerinde ise sadece il genelinde bin 137 büyüğümüz bulunuyor.

NİNELERİMİZ

90 ve üzeri yaş grubuna dahil bin 137 büyüğümüzden üçü Sarıkaya, Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçelerimizde yaşıyor. Kaymakam Yasin Özcan, Sarıkaya ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Naciye Alkan’ı evinde ziyaret ederek, hayır duasını aldı. Boğazlıyan ve Yinifakılı ilçelerinde yaşayan büyüklerimiz ise 101 yaşında. Yenifakılı Kaymakamı Emre Zeyrek, ilçede yaşayan 101 yaşındaki Selvi teyzeyi evinde ziyaret edip, bir süre sohbet etti, uzun ömür dileğinde bulundu. Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş da, ilçede yaşamını sürdüren 101 yaşındaki asırlık çınar Hatice Tanış ile bir araya gelip, sohbet etti.