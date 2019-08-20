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Devecipınar şenlendi

BOĞAZLIYAN ilçesine bağlı Devecipınar Köyü’nde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Kültür ve Gurbetçi şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Devecipınar şenlendi

BOĞAZLIYAN ilçesine bağlı Devecipınar Köyü’nde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Kültür ve Gurbetçi şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

20 Ağustos 2019 Salı 06:59
Devecipınar şenlendi

Yozgat Valisi Kadir Çakır, katıldığı şenlik etkinliğinde, güzel bir tablo ile karşılaştığını söyledi. Vali Çakır, “Kadını ile erkeği ile genci ile yaşlısı ile herkes burada ve güzel bir aile olmuş burası. Allah birliğinizi, huzurunuzu bozmasın. Değerli hemşerilerim, zenginlik denildiğinde aklımıza evi barkı olan, hali vakti yerinde olan gelir. Aslında zenginlik o değil, zenginlik bu meydandadır. Bir araya gelebilmekte ve paylaşabilmektir zenginlik. Dünyanın en zengini bile olsanız, ever yemeğinizi yalnız yiyorsanız, elinizdekinin bir miktarını paylaşamıyorsanız, yanınızda birileri yoksa o zenginlik size faydadan çok zarar getirir. İnşallah ilerleyen yıllarda bu meydandaki sayınız gittikçe artır. Bu Anadolu kültürünü, Anadolu medeniyetini herkesin yaşatması lazım, bunu yaşatabilmekte sizlerin elindedir. Bu etkinlikte emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
Vali Çakır, valilik makamının herkese açık olduğunu, ne sıkıntıları olursa elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi. Konuşmanın ardından sahne alan sanatçıların söylediği şarkı ve türküler eşliğinde Devecipınarlılar gönüllerince eğlenerek birlikteliklerinin tadını çıkardılar. Devecipınar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Alirıza Karacabey, bu yılki etkinliklere katılan Yozgat Valisi Kadir Çakır ile birlikte Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve diğer davetlilere teşekkür etti. Karacabey, etkinliğin önümüzdeki yıllarda daha da zenginleştirilerek, gerçekleştirileceğini bildirdi. 

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Devecipınar şenlendi
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