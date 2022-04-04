Destekler için icmaller askıda

Cumhurbaşkanlığı tarafından geçtiğimiz ay içerisinde 2021 yılında yapılacak tarımsal destekler ve 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım desteklerine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Buna göre; Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, mısır, yulaf ve tritikale ürünlerine yönelik bir defaya mahsus dekar başına 50 liralık ek girdi desteği ödenmesi kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda 50 liralık ek girdi desteği için icmaller Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte ilçe müdürlüklerinde de askıya çıktı. Ayrıca icmal listesine Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinin internet sitelerinden de listeye ulaşabilecekleri öğrenildi. Yapılan açıklamada, ‘’2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale ürünlerine bir defaya mahsus olmak üzere dekara 50 lira ek girdi desteği ödenmesine ilişkin icmal 5 iş günü süreyle 7 Nisan 2022 tarihine kadar Müdürlüklerde askıya çıkmıştır. Üreticilerimizin bu süre içerisinde icmali kontrol etmeleri varsa eksiklikleri sülpsi içerisinde müdürlüklere bildirmeleri gerekmektedir’’ denildi.