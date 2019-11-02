Destekleme başvuruları başladı

Yetiştiricilerin desteklerden yararlanabilmesi için nasıl müracaat edecekleri, müracaatlarda hangi evrakların isteneceği, destekleme ile ilgili çalışma takviminin nasıl işleyeceği ile ilgili bilgilerin kurum müdürlüklerinden temin edilebileceği kaydedildi. 2019 yılı anaç koyun keçi destekleme çalışmalarının 24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandığı hatırlatıldı. 2019 yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yapılacak destekleme işlemlerinin 2 Aralık 2019 tarihine kadar devam edeceği bildirildi. Birlik üyesi yetiştiricilerin, üyesi olduğu birliğe adres ve kimlik bilgilerini içeren dilekçe ile müracaat edecekleri, Dün itibariyle TURKVET'den Koyun Keçi Bilgi Sistemine aktarılan işletme ve hayvan bilgilerinin baz alınarak, müracaatların değerlendirileceği duyuruldu. TURKVET'den Koyun Keçi Bilgi Sistemine 1 Kasım 2019 tarihinde aktarılan veriler doğrultusunda İl Birlik kullanıcıları başvuru dilekçelerini KKBS'ye kaydederek, Başvuru Listesinin oluşturulacağı ifade edildi. İl Damızlık Koyun Keçi Birlikleri KKBS'den aldıkları üyelerinin isim ve işletme bilgilerini içeren Başvuru Listelerini 6 Aralık 2019 tarihine kadar dilekçe ekinde İl/İlçe Müdürlüklerine iletmeleri gerektiği hatırlatıldı. Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği için, İl Birlikleri ve İl/İlçe Tarım Müdürlüklerince ilave bir işlem yapılmayacağı, mevzuat gereği, 2019 yılı anaç koyun keçi desteklemelerine başvuru yaparak KKBS'ye kaydedilmiş yetiştiricilerin doğrudan bu desteğe de başvurmuş sayılacakları açıklandı.