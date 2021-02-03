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Destek verenlere teşekkür

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Çayıralan Esnasspor’da kulübe destek verenlere teşekkür plaketi verildi.

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:21
Destek verenlere teşekkür

Kulüp Başkanı Tuncay Varol, kulübe destek olan esnaf, iş insanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür plaketi verdi. Kulüp binasında düzenlenen törende konuşan başkan yardımcısı Bahadır Yücel, Çayıralan Esnafspor'un bu sezon Yozgat ve Çayıralan'ı Bölgesel Amatör Lig'de temsil edeceğini söyledi. Yücel, kulübe destek olan herkese teşekkür ederek, ‘’Verilen destekler sayesinde takımımız geçen yılı büyük bir başarı göstererek Bölgesel Amatör Lige yükselmiştir. İnşallah yine sizlerin vereceği destek ile takımımız bu ligde de başarılı olacaktır’’ dedi. Kulübün BAL'da mücadele edebilmesi için desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getiren Yücel, ‘’Şu ana kadar 100 bin lira toplandı. İş adamlarımızdan hemşehrimiz İbrahim Hazer’e vermiş olduğu desteklerden ötürü ayrıca teşekkür ediyoruz. Desteklerinden dolayı kendisine Çayıralan Esnafspor Kulübünün fahri başkanlık unvanı verildi. Yine futbolcularımızın kalacak yer sorunu bizim için çok önemliydi. Kaymakamımız Mahmut Fazıl Yıldız'ın ve AK Parti İlçe Başkanı Şahin Şahiner'in girişimleri sunucu bu sorunumuz çözüldü. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.  Plaket törenine, Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Konuklar Belediye Başkanı Muammer Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Şahin Şahiner, CHP İlçe Başkanı Mutullah Üstün, il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, iş adamları ve sporseverler katıldı. 

Anahtar Kelimeler:
DESTEK VERENLERE TEŞEKKUR
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