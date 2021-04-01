Destek programı açıklandı

Işık, Proje Teklif Çağrısının genel amacının, ‘Orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren Küçük işletmelerle ve Orta Büyüklükteki işletmelerin, kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin nitelikli bir şekilde desteklenerek uygulamaya geçirilmesinin sağlanması’ olduğunu kaydetti. Işık yaptığı yazılı açıklamada, ‘’2021–01 Proje Teklif Çağrısı; Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi” Proje Teklif Çağrısı iki konu başlığından oluşmaktadır. Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde otomotivde kullanılmak üzere belirli sektörlerde olmak üzere Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara araçları ile pil(batarya) teknolojileri, yakıt hücresi konuları. Elektronik Sektöründe Ar-Ge’ye dayalı rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması amacıyla belirli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konuları. Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 ay’dır’’ dedi.