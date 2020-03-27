Destek ödemeleri başlıyor

YOZGAT Bölgesindeki çiftçilerin de dört gözle beklediği destek ödemelerinin bugünden itibaren başlayacağı belirtildi. Mazot Gübre, Anaç Koyun Keçi, Hububat-Baklagil, Dane Mısır, Hayvan Hastalık Tazminatı, Tiftik Keçilerine ilave desteklerine ilişkin ödemelerin yapılacağı bildirildi. Toplam 1 milyar 881 milyon 426 Bin liralık destek ödemeleri bugün saat 18.00’den sonra üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağı duyuruldu. Ödemelerin, üreticilerin TC kimlik numarası son hanelerine göre yatırılacağı bildirildi.