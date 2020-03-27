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Destek ödemeleri başlıyor

YOZGAT Bölgesindeki çiftçilerin de dört gözle beklediği destek ödemelerinin bugünden itibaren başlayacağı belirtildi. Mazot Gübre, Anaç Koyun Keçi, Hububat-Baklagil, Dane Mısır, Hayvan Hastalık Tazminatı, Tiftik Keçilerine ilave desteklerine ilişkin ödemelerin yapılacağı bildirildi. Toplam 1 milyar 881 milyon 426 Bin liralık destek ödemeleri bugün saat 18.00’den sonra üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağı duyuruldu. Ödemelerin, üreticilerin TC kimlik numarası son hanelerine göre yatırılacağı bildirildi.

27 Mart 2020 Cuma 03:47
Destek ödemeleri başlıyor
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Destek ödemeleri Başlıyor
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