DESTEK BEKLiYORLAR!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, yerel basın kuruluşlarının ve yerel gazetecilerin artan sorunları hakkında geniş kapsamlı bir çözüm üretilmesi gerektiğine dikkat çekerek, yerel basının desteklenmesi gerektiğini söyledi. Keven, “Yerel gazetelerin yürüttükleri faaliyet itibariyle bir kamu hizmeti görmeleri yerel ve ulusal anlamda büyük önem taşımaktadır. Ancak yerel gazetelerde istenen şartlar basın kuruluşlarına ciddi yükler getirmektedir. Yerel gazetelerden istenen sayfa büyüklüğü kriteri, altı fikir işçisi istihdam etmeleri ve bayi satış sayısı gibi kriterler basın kuruluşlarının daha fazla destek bulmalarını gerektiriyor’’ dedi. Keven, yerel basın kuruluşlarının artan dolar kurundan dolayı aşırı yükselen kâğıt maliyetlerinden, resmi ilan fiyat tarifesinde artış olmamasından, basın kartı sisteminin değiştirilmesinden, resmi ilanlarda hakkaniyetli olunmamasından ve birçok sorundan mustarip durumda çalıştıklarını anlattı. Keven, ‘’Yozgat’ta yerel basında artan ekonomik sıkıntılar, salgın süresince maddi zorluk yaşayan ve zaten az sayıda olan büyük firmaların ilan sayısının düşüşü gibi sorunlar bulunmaktadır. Bu doğrultuda Basın İlan Kurumu gibi kurumlar Yozgat’ta yıllardır emek sarf eden ilimizin emektar gazetecilerinin sorunlarına karşı çözüm yolları üretmelidir. Ancak çözüm yolu üretmekten ziyade Çorum’da bulunan Basın İlan Kurumu yerel gazetelerin resmi ilanlarında yüzde 15 oranında komisyon almaktadır. Bunca zorluğu yaşarken bir de verilen ilan ücretlerinden yüzde 15 kesinti gazetelerin artık kapanmasına sebep olmaktadır’’ diye konuştu. Keven, birçok ilçede gazetelerin ya kapanmakta ya da 3-4 gazetenin birleşmek zorunda kaldıklarına vurgu yaparak, ‘’Ulusal basını zapturapt altına alan iktidarın bu şekilde yerel gazetelere de baskı mı yapmaktadır, sıra yerel basının susturulmasına mı geldi?’’ sorularını yöneltti. Salgın süresince yerel basın kuruluşlarının biriken sigorta ve vergi borçlarının yapılandırılmasını isteyen Milletvekili Keven, “Bu şartlarda yerel basının desteklenmeden ayakta kalması imkânsız bir hal almıştır. Basın çalışanlarının sigorta primi ve vergi ödemelerinde kolaylıklar sağlanmalıdır. Salgın döneminde oluşan bu borçlarına yapılandırma ve erteleme getirilmelidir. Siyasi iktidar meslek odalarına ve mesleğin ileri gelenlerine kulak vermelidir” ifadelerini kullandı.