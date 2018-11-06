Derneklere gözaltı

Mevzuatta belirtilen şartları taşıyarak kamu yararına çalışma niteliği hakkı taşıyan derneklerin rutin olarak her iki yılda bir denetlenerek, sahip oldukları kamu yararına çalıma niteliğinin devam edip etmeyeceğine ilişkin rapor hazırlanarak İçişleri Bakanlığına sunulduğu kaydedildi. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, başta Türk Hava Kurumu ile Kızılay Derneği olmak üzere Yozgat il genelinde 1 dernek ve 16 dernek şubesinin kamu yararına çalışma niteliği taşıdığını söyledi. Yurtlu, “Bilindiği üzere ilimizde 17 dernek ve şube bu statüde faaliyet göstermekte ve diğer derneklere göre bazı vergi ve haklarda imtiyazlar tanınmaktadır. Bu dernekler, rutin şekilde iki yıl aralıklarla denetlenerek, mevcut kamu yararına çalışma hakkının devamı için gereken şartların yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar kontrol edilmektedir’’ dedi.