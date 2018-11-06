Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
210.571
DOLAR
5.3505
STERLİN
6.9500
EURO
6.0958

Derneklere gözaltı

YOZGAT’ta dernekler mevzuatına göre kamu yararına çalışma niteliği taşıyan dernekler valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan komisyonlar marifetiyle denetimleri yapılıyor.

Derneklere gözaltı

YOZGAT’ta dernekler mevzuatına göre kamu yararına çalışma niteliği taşıyan dernekler valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan komisyonlar marifetiyle denetimleri yapılıyor.

06 Kasım 2018 Salı 07:01
27 Okunma
Derneklere gözaltı

Mevzuatta belirtilen şartları taşıyarak kamu yararına çalışma niteliği hakkı taşıyan derneklerin rutin olarak her iki yılda bir denetlenerek, sahip oldukları kamu yararına çalıma niteliğinin devam edip etmeyeceğine ilişkin rapor hazırlanarak İçişleri Bakanlığına sunulduğu kaydedildi. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, başta Türk Hava Kurumu ile Kızılay Derneği olmak üzere Yozgat il genelinde 1 dernek ve 16 dernek şubesinin kamu yararına çalışma niteliği taşıdığını söyledi. Yurtlu, “Bilindiği üzere ilimizde 17 dernek ve şube bu statüde faaliyet göstermekte ve diğer derneklere göre bazı vergi ve haklarda imtiyazlar tanınmaktadır. Bu dernekler, rutin şekilde iki yıl aralıklarla denetlenerek, mevcut kamu yararına çalışma hakkının devamı için gereken şartların yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar kontrol edilmektedir’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Derneklere Gözaltı
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
URETiMi ARTIRMALIYIZ!
URETiMi ARTIRMALIYIZ!
KAZANAN SENDiKAMIZ OLDU
KAZANAN SENDiKAMIZ OLDU
Fidanlar toprakla buluşuyor
Fidanlar toprakla buluşuyor
ORAN’dan eğitim atağı
ORAN’dan eğitim atağı
Küvetler Yozgat’tan
Küvetler Yozgat’tan
İŞKUR, ziyaretlerini sürdürüyor
İŞKUR, ziyaretlerini sürdürüyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim