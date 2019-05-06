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Dernekler çevreye dikkat çekti

YOZGAT Yaşanabilir Çevre Derneği, Yozgat Sanat Severler Derneği, Yozgat Yardım Sevenler Derneği, Yozgat Üretici Kadınlar Derneği, Yozgat Diyabet Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Yozgat İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde belirlenen alana fidan dikildi, çevreye dikkat çekildi.

Dernekler çevreye dikkat çekti

YOZGAT Yaşanabilir Çevre Derneği, Yozgat Sanat Severler Derneği, Yozgat Yardım Sevenler Derneği, Yozgat Üretici Kadınlar Derneği, Yozgat Diyabet Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Yozgat İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde belirlenen alana fidan dikildi, çevreye dikkat çekildi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Dernekler çevreye dikkat çekti

Dernek üyeleri belirlenen bölgede 175 fidanı toprakla buluşturdu. Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Bilgehan Yeşilyurt’un da katıldığı etkinlikte derneklerin sosyal ve kültürel konularda verdikleri mücadelenin çevre duyarlılığı konusunda da vermesi gerektiğine dikkat çekildi, düzenlenen bu etkinliğin herkese örnek teşkil edilmesi temennisinde bulunuldu. 

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