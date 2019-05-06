Dernekler çevreye dikkat çekti

Dernek üyeleri belirlenen bölgede 175 fidanı toprakla buluşturdu. Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Bilgehan Yeşilyurt’un da katıldığı etkinlikte derneklerin sosyal ve kültürel konularda verdikleri mücadelenin çevre duyarlılığı konusunda da vermesi gerektiğine dikkat çekildi, düzenlenen bu etkinliğin herkese örnek teşkil edilmesi temennisinde bulunuldu.