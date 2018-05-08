Dernek yöneticilerinden ziyaret

9 ilin Şehit Aileleri ve Gazi Dernek Başkanları ile şehit yakınları, gazilerden oluşan heyet Kaymakam Yasin Özcan'a ziyarette bulundu. Kaymakamlık Makamında gerçekleşen ziyarete, Sarıkaya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yakup Ergen, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Sivas, Kayseri, Niğde illerinden gelen Şehit ve Gazi Dernek Başkanları ile şehit ve gazi yakınları katıldı. Kaymakam Özcan, İç Anadolu Bölgesi Şehit ve Gazi Dernek Başkanları ile şehit ve gazi yakınlarını Sarıkaya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Özcan, ‘Şehit derneklerimizin, şehit yakınlarımızın, ailelerimizin böyle bir birliktelik sergilemesi her şeyden önce Türkiye’nin birlik beraberliği için arzu edilen bir tablo. Şehitlerimiz zaten fedakârlığın en büyüğünü yaptılar ama en az bir o kadar büyük fedakârlığı da aileler yaptı. Onlarda bu vatan için o kahramanları yetiştirdiler, onları vatan için feda ettiler. Dolayısıyla şehit yakınlarımızla bir arada olduğumuz zamanlar bizim en huzurlu, en mutlu zamanlarımız” dedi.