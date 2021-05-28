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DERiN YARALAR AÇTI

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, 27 Mayıs Darbesinin Türkiye’de derin yaralar açtığını belirterek, Türk milletine, demokrasiye, özgürlüğe, milletin geleceğine yapılan en büyük bir ihanet olduğunu söyledi.

28 Mayıs 2021 Cuma 00:44
DERiN YARALAR AÇTI

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, 27 Mayıs Darbesi’nin 61. yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, ‘’27 Mayıs Ülkemizin ve milletimizin hem zihninde hem sinesinde derin yaralar açan darbedir’’ dedi. 
27 Mayıs’ın Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliği taşıdığına dikkat çeken Başar, Türk milletine, demokrasiye, özgürlüğe ve milletin geleceğine yapılan büyük bir ihanet olduğunu söyledi. Başer, ‘’27 Mayıs Darbesi, Türk siyasetinin en büyük kırılma noktası olmakla birlikte tarihinin en kara lekesidir. Zira Türkiye Cumhuriyeti’nin merhum Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşları bu darbe girişimi ile şehit edilmiştir. Demokrasimize, ülkemize ve milletimize karşı yapılan 27 Mayıs Darbesi de bugün yaşadığımız sancıların da temelini atmıştır. Yapılan tüm darbeler ve girişimleri baskıcı ve zorbacı bir tutum sergileyerek ülkemizi her anlamda geri bırakmıştır’’ diye konuştu. 27 Mayıs başta olmak üzere tüm darbelerin izlerinin, baskı ve zorlamalarının ortadan kalkması yarınların selameti için büyük önem taşıdığına dikkat çeken İl Başkanı Başer, yakın tarihimizde şahit olunan 15 Temmuz darbe girişiminde bir kez daha birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğinde, özgürlüklerden taviz vermeyeceğini tüm cihana gösterildiğini bildirdi. Başer açıklamasını, ‘’Bilinmelidir ki Anadolu topraklarında bu aziz milletin hak, adalet, milli ve manevi değerlerine kasteden zihniyet her zaman kaybetmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, türlü hakaretlere maruz kalarak idam edilen ezan ve demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyor, böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum’’ ifadeleriyle noktaladı.

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DERiN YARALAR AÇTI
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