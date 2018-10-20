Derelerin üzeri açılıyor

DSİ 123’ncü Şube Müdürlüğü ve Yozgat Belediyesi yetkililerinden oluşan teknik heyet, İmam Hatip Lisesi ile Yimpaş arasındaki 60 metrelik kısmın açık kanal olarak yeniden teşkil edilmesiyle ilgili yürütülen projeyi yerinde inceledi. Proje ve inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak, olası taşkın riskinin en aza indirileceği belirtildi.

DERE ISLAHI

Şefaatli İlçe Merkezinin Kanak Çayı, Karasu ve Karan Dereleri ikinci kısım Üst Havza Tedbirleri Yapım işi kapsamında beton imalatına da başlandı. Günlük yaklaşık 100-150 metreküp beton imalatının yapıldığı kaydedildi. DSİ Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından, kalite kontrolü yapıldı.

