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Derelerin üzeri açılıyor

DEVLET Su İşleri ile Yozgat Belediyesi tarafından yürütülen proje doğrultusunda Yozgat deresinin bir kısmı taşkın riskine karşı açık kanala dönüştürülecek.

Derelerin üzeri açılıyor

DEVLET Su İşleri ile Yozgat Belediyesi tarafından yürütülen proje doğrultusunda Yozgat deresinin bir kısmı taşkın riskine karşı açık kanala dönüştürülecek.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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Derelerin üzeri açılıyor

DSİ 123’ncü Şube Müdürlüğü ve Yozgat Belediyesi yetkililerinden oluşan teknik heyet, İmam Hatip Lisesi ile Yimpaş arasındaki 60 metrelik kısmın açık kanal olarak yeniden teşkil edilmesiyle ilgili yürütülen projeyi yerinde inceledi. Proje ve inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak, olası taşkın riskinin en aza indirileceği belirtildi.
DERE ISLAHI
Şefaatli İlçe Merkezinin Kanak Çayı, Karasu ve Karan Dereleri ikinci kısım Üst Havza Tedbirleri Yapım işi kapsamında beton imalatına da başlandı. Günlük yaklaşık 100-150 metreküp beton imalatının yapıldığı kaydedildi. DSİ Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından, kalite kontrolü yapıldı. 
 

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