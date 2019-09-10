Dere yatakları temizlendi

Sorgun ilçe merkezinden geçen Eğriöz ve Delibaş derelerinde yaz ayılarında sinek, sivrisinek ve haşerelerin ürememesi, çevreye pis kokuların yayılmasını önlemek amacıyla temizlik çalışması tamamlandı. Bazı vatandaşların da çöplerini dere yataklarına attığı, bu durumun da hem çevre kirliliği yarattığı hem de insan sağlığını tehdit ettiği kaydedildi. Bu tür açığa atılan çöplerin, kendi sağlığımızı tehdit ettiğine dikkat çekilerek, vatandaşlardan çöplerini derelere atmamaları istendi. Devlet Su İşleri ekipleri, Sorgun ilçe merkezindeki Dere yatağında makinalı çalışma yaparak, derenin mansap şartlarını iyileştirdi, olası taşkın riski minimize edildi.