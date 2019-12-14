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Dere ıslahına devam

ÇAYIRALAN ilçe Merkezinden geçmekte olan derenin ıslah edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Dere ıslahına devam

ÇAYIRALAN ilçe Merkezinden geçmekte olan derenin ıslah edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

14 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
Dere ıslahına devam

Devlet Su İşleri tarafından Taşkın ve Kurutma Tesisleri bakım onarım çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalar, Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar’ın da bulunduğu heyet tarafından denetlendi. Çayıralan İlçe Merkezi Taşkın Koruma inşaatındaki çalışmalar hakkında yetkililer bilgi aldı. Yaklaşık 320 metre trapez kesitli harçlı pere ile ilçe merkezi sanayi bölgesinin taşkın zararlarından korunmasının sağlanacağı kaydedildi. Emniyet tedbirleri kapsamında taşkın koruma kanalı etrafına panel 640 metre tel çit çekileceği kaydedildi. 

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Dere ıslahına Devam
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