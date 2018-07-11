Dere ıslahına devam

Devlet Su İşleri tarafından yürütülen çalışmaların önemli bölümü tamamlandı. Çalışmaların kaplıcalar bölgesinde başladı. Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, ‘’Kaplıcalar mevkisi mezbaha tarafından başlayıp şehir merkezine kadar yapılan Eğriöz ve Delibaş dereleri ıslah çalışmaları devam etmektedir. Derelerin temizlenmesinin ardından vatandaşlarımızdan atıklarını atmamalarını önemle rica ediyoruz. Buraya atılan katı atıklar derelerin dolmasına, kirlenmesine daha sonra da hastalıklara neden olan sineklerin, böceklerin üremesine neden olmaktadır’’ dedi.