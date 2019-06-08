Denizimiz yok, balık ihraç ediyoruz

Bölge halkının geçim kaynağı haline gelen balıkçılık sayesinde, baraj sularından tutulan tonlarca gümüş ve alabalık Avrupa ülkelerine gönderildi. Bozkırın ortasında denizi olmayan Yozgat’ta üretilen gümüş balığı, Avrupa ülkelerinin vazgeçilmezleri arasında yer aldığına dikkat çekildi. Türkiye’de vatandaşların çok fazla ilgi göstermediği gümüş balığının, Sarıkaya ilçesinde kurulan bir tesiste dondurulup, paketlenerek Avrupa’ya kilosu satıldığı, Avrupalıların gümüş balığını yağda patates kızartması gibi kızartıp tükettikleri bildirildi. Yozgat İl Genel Meclisi Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan raporda, su ürünleri yetiştiricilik kapasitesi yüzey alan itibari ile baraj göl aynasında henüz yıllık 3 bin ton yetiştiricilik yapılması için etütler neticesinde üretim alanlarının belirlendiği kaydedildi. İleri zamanlarda barajda besin zincirinin, suyun fiziksel, kimyasal özelliklerinin stabil hale gelmesine müteakip miktar oldukça yüksek olarak artabileceğine de dikkat çekildi. Barajda 11 kafeste Alabalık işletmesinin mevcut olduğu, yıllık üretim kapasitesinin yıllık bin 100 ton olduğu anlatıldı. Geçen yıl bin 50 ton alabalık üretimi yapılan barajın Su Ürünleri avcılık kapasitesinin yıllık 366 ton olduğu, Gümüş, Sazan, Alabalık, Kefal ve Şiraz balık türlerinin suda bulunduğuna vurgu yapıldı. Raporda, ‘Yetiştirilen alabalıklar ile avlanan gümüş balıkları ülkemizin ve ilimiz Sarıkaya ilçesinde bulunan su ürünleri işletmesinde işlenerek, Avrupa ülkelerine pazarlanmaktadır. Fransa, İngiltere, Belçika, Almanya, Portekiz. İtalya ve Yunanistan en önemli alıcı ülkelerdir. Avlanan sazan türleri ise orta doğu ülkelerine soğutulmuş olarak pazarlanmaktadır’ ifadelerine yer verildi.