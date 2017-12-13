Deniz adaylığını açıkladı

Yozgat’ta 35 yıldır marketçilik, 10 yıldır da İstanbulluoğlu Mahallesi muhtarlığı yapan Erdoğan Deniz, “Oda başkanlığına adayım” dedi.

Erdoğan Deniz, Yozgat Bakkallar Odası’nın 500 üyesi bulunduğunu, seçilmesi halinde ayrım yapmadan, tüm üyeleri kucaklayan bir politika ile oda başkanlığı yapacağını belirtti. Deniz, “Artık bir değişim gereklidir, bu değişimi biz sağlayacağız. Gençlerden oluşan ekibim ile tecrübe, bilgi ve birikimlerimi hizmete dönüştürmek istiyorum” diye konuştu.