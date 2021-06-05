Dengeyi korumamız lazım

Fidan, son yıllarda hemen herkesin farkında olduğu, insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren, evrensel bir tehlike oluşturan, çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme, beslenme, enerji konusunda yaşanan problemler, azalan, tükenen canlı türleri, artan kirlilik, iklim değişikliklerinin neden olduğu, global çevre kirliliği, çağımızın önde gelen sorunlarından olduğunu hatırlattı. Fidan, ‘’Doğayı kirleten ve ekolojik dengeyi bozan başlıca etken insan unsurudur. Çevre kirlenmesini, insanın doğaya verdiği zarar olarak da tanımlayabiliriz. Normal şartlarda kendi kendini temizleme özelliği olan doğa, insanın çeşitli faaliyetleri sonucunda aşırı kirlenmekte ve kendi gücünü aşan bu kirlenmeyi tolere edememektedir. İnsan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sanayi atıkları, yakıtlarla ortaya çıkan gazlar, dumanlar, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler, spreyler, suni gübreler ve organik atıklar çevre kirlenmesine sebep olan en önemli etkenlerdir’’ dedi. Çevre sorunlarının, kalkınma ve ekonomik gelişmeyle ilgisi olmasıyla birlikte, gerekli önlemler alındığı takdirde bu çok önemli olan iki konu birlikte çözülüp, birlikte yürüyebileceğini kaydeden Fidan, kalkınmanın önüne her zaman çevre problemlerinin çıkarmaması gerektiğini, hem ekonomik kalkınmayı gerçekleştirirken hem de çevrenin korunması gerektiğini, bu dengenin çok iyi kurulması gerektiğini anlattı. Fidan, ‘’Yozgat ilimizde çevre kalitesini artırmak; havasıyla, suyuyla, yeşil alanlarıyla, temiz bir çevre oluşturmak temel hedefimiz olmalıdır. Mavi bir gökyüzü, yemyeşil tabiatı ile insanlığa örnek teşkil edecek ‘yaşanabilir çevresi ile marka şehir’ olması için çalışılmalıdır. Mevcut çevre sorunlarının çözümü için gerekli tedbirleri almasının yanı sıra, bütün herkesin çevre konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve olumlu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması gerekmektedir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü, tüm bu konuları bir kez daha düşünmek, yapabileceklerimizi gözden geçirmek, daha yoğun ve kesintisiz bir mücadele sürdürme kararı almak ve uygulamaya koymak için bir fırsattır’’ ifadelerini kullandı.