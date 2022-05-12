Deneylerde bir araya geldiler

Etkinlikler kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi ve Bozok Kariyer ve Mezun Merkezi tarafından Kimya, Fizik ve Biyoloji Gösteri Deneyleri etkinlikleri yapıldı. Fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimler bünyesinde yürütülen uygulamalara dikkat çekmek ve öğrenciler için bölümleri cazip hale getirmek amacıyla yapılan etkinlikte Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ öğrencilerle bir araya gelerek gösteri deneyleri yaptı. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Laboratuvarında gerçekleştirilen gösteri deneylerinde Karadağ, öğrencilere temel bilimler açısından kimyanın hayatımızdaki yeri ve önemi hakkında bilgiler verdi. Karadağ, dünya genelinde gıdadan tarıma, mühendislikten tıp ve eczacılığa kadar çok geniş yelpazede kimyanın birçok disiplinle etkileşimde olduğunu söyledi. Son dönemlerde daha yaşanabilir bir doğa için popüler olan yeşil kimyaya değinen Karadağ, kimyasal reaksiyonların sonucu çevrede oluşabilecek zararları minimaliz etmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına geleceğin kimyası olarak adlandırılan yeşil kimya hakkında öğrencilere küçük anekdotlar aktardı.

Karadağ öğrenciler eşliğinde ‘Fillerin Diş Macunu, Jelibon, Bukalemun Mavi Şişe ve Köpüğün Akibeti’ gibi kimyasal tepkime ya da kimyasal reaksiyonla iki veya daha fazla maddenin birbiri ile etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte maddeler oluşturmasına yönelik deneyler yaptı. Karadağ, daha sonra Biyoloji ve Fizik bölümü tarafından yapılan Radyometre, Plazma Küresi, Van De Graff Jenarötrü, Metallerin Boyca Genleşmesi, Anamorfik Ayna, Eular Dsik, Newton Topları, ve Mini Magdeburg ve Vakum Düzeneği adlı deneysel çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

