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Deneyap Teknoloji Atölyesi

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Yozgat Gençlik Merkezi tarafından ‘Deneyap Teknoloji Atölyesi’ konusunda değerlendirme ve proje şenliği çevrimiçi toplantısı yapıldı.

14 Nisan 2022 Perşembe 00:45
Deneyap Teknoloji Atölyesi

Yozgat Deneyap Atölyesi, Türkiye’de açılan projenin ikinci fazında 18 il içerisinde yer alıyor. Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama Elektronik Programlama ve Nesnelerin interneti, İleri Robotik, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji eğitimleri yüz yüze verilirken Yazılım Teknolojileri, Yapay Zeka, Siber Güvenlik ve Mobil Uygulama eğitimleri çevrimiçi platformda veriliyor. Sınav ve Mülakatlardan başarılı olan 100 Ortaokul ve 60 Lise öğrencisi ile eğitimlere başlandı. Toplantıda eğitimleri tamamlanan Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti (EPNİ) ve Yazılım Teknolojileri eğitmenleri ile proje şenliği ve ders süreci hakkında değerlendirme ve planlaması üzerinde duruldu. Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, “Öğrencilerimizin kazanımlarını proje şenlikleri kapsamında yapılan etkinliklerde velilerimize ve ilgililere sunuyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz ülkemizin geleceğine yönelik tasarımlarını, düşüncelerini ve özgün projeler sunma fırsatı buluyorlar. Yazılım teknolojileri dersinde çevrimiçi olarak derslerimize katılan Geleceğin Teknoloji Yıldızlarına Ufuk olan eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. •Osman Tolga Yılmaz•

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