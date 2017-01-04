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Denetleyecekler

04 Ocak 2017 Çarşamba 05:57
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Yozgat İl Genel Meclisi Oca ayı olağan oturumu meclis başkanı Halil Şahbaz başkanlığında gerçekleşti.

Denetleyecekler
İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonu’nda gerçekleşen oturumda meclis ‘Deneti Komisyonu’ üyelerini seçim yaparak belirledi.
İl Genel Meclisi 2017 yılı Ocak ayı olağan oturumlarını sürdürüyor. Bu kapsamda dün toplanan meclis ‘Denetim Komisyonu’na üye seçimi gerçekleştirdi. 
Yasaya göre 3’ten az, 5’ten fazla olmamak şartı taşıyan komisyon üyeliğine AK Parti grubu 4 üye, MHP grubu ise 1 üyeyi aday gösterdi. 
Bu kapsamda Ali Ünlü, Cemalettin Sarıaslan, Bülent Akpınar, Murat Yıkılmaz AK Parti’nin adayı, Abdullah Yalçınkaya ise MHP’nin adayı oldu.
Gizli oy açık tasnif yoluyla yapılan oylama sonucu adı geçen meclis üyeleri, Denetim Komisyonu üyesi seçildi.
Toplantı, gündem dışı dilek ve temennilerin dile getirilmesiyle sonlandı. 

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