Denetimlere devam

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YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, eğitim kurum ve tesislerine yönelik incelemelerini sürdürüyor.  

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YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, eğitim kurum ve tesislerine yönelik incelemelerini sürdürüyor.  

04 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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Yazıcı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan, Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Yıldız, Şube Müdürü Nazan Tok ile birlikte Boğazlıyan Zeynel Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunu ziyaret ederek, öğrenciler tarafından kullanılan ortak alanlarda incelemelerde bulundu. Yazıcı, daha sonra Sarıkaya Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunu ziyaret etti, incelemelerde bulundu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, pansiyonda kalan öğrencilerden, pansiyon ile alakalı istek ve taleplerini yazmalarını istedi, istemeleri halinde kendisiyle birebir görüşebileceklerini ifade etti. İstek ve taleplerin hepsinin değerlendireceğini vurgulayan Yazıcı, ‘’Sizler okuyabilmek için ayrıca bir çaba sarf edip ailenizden uzak bir yerde eğitim almak ve geleceğinizi daha iyi inşa etmek için çaba harcıyorsunuz. Emeklerinizin zayi olmamasını istiyorsanız yüksek bir hedef belirleyip o hedefinizi gerçekleştirmek için gayret gösterip çok çalışmanız gerekli. Umarım hepiniz ileride çok güzel yerlere gelir burada geçirdiğiniz günleri güzel bir anı olarak yâd edersiniz’’ dedi.
SORGUN’DA İNCELEME
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası inşaatında incelemelerde bulundu, şantiye şefinden inşaat hakkında bilgi aldı. Sorgun Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonunda öğrencilerin ortak kullanım alanlarını inceleyip, öğrencilere sunulan hizmetleri ne şekilde devam ettirdiği hususunda bilgiler alan Yazıcı, yatakhaneleri ve diğer birimleri gezerek öğrencilerin taleplerini yazılı bir şekilde alıp, eksikliklerin giderilmesi noktasında talimatlar verdi.
 

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