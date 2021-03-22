Denetimlere devam

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, salgınla mücadele kapsamında hafta sonunda da denetimlerini sürdürdü. Ziyaret edilen esnafa ve müşterilerine tedbirin elden bırakılmaması tavsiyesinde bulunuldu. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası da dinamik denetimlere katkı sağlamak üzere ekip oluşturdu. İşyerlerinin açık kalabilmesi için Covit19 vaka sayılarının haritada risksiz bölge olabilmesi için Valilik tarafından planlanan denetimlere, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları Birliği ile birlikte katılıp, marketlerde denetimler yapıldı. Yapılan açıklamada, ‘’Önceliğimizin insan sağlığı olduğu temel vurgusu ile denetimlerimizi maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet edilecek şekilde hazırladığımız ‘Başarabilirsin Yozgat’ sloganlı broşürlerimiz dağıtılmakta, tüm esnaf ve tüccarımızın işletmeleri ziyaret edilmektedir’’ denildi.