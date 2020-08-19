Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1092
ALTIN
474.473
DOLAR
7.3590
STERLİN
9.7687
EURO
8.7826

Denetimlere başlandı

Yozgat'ta ‘Mahalle Denetim Ekipleri’ tarafından Covid-19 denetimlerine ikametler ziyaret edilerek, başlanıldı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:32
Denetimlere başlandı

YOZGAT’ta oluşturulan ‘Mahalle Denetim Ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle evlerinde izole edilen vatandaşları kontrol ediyor. İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen "İzolasyon Tedbirleri" genelgesi kapsamında Yozgat Valiliğince İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde ‘Mahalle Denetim Ekipleri’ kuruldu. Ekipler, mahalle mahalle gezerek Kovid-19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle evde izolasyona alınan vatandaşların evde olup olmadıklarını çat kapı yaparak kontrol etti. Ekipler, Covid-19 tanılı vatandaşları 14 günlük karantina süresi boyunca kesinlikle evden dışarı çıkılmaması yönünde uyarırken, cadde ve sokaklarda virüsten korunma yollarına ilişkin anons yaptı. Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlar, 14 gün karantinada kalacağını belirterek, "Sağlık ekipleri sürekli kontrol ediyor. Sağlık alanındaki ilgiden çok memnunuz. Karantina süresince evde durmak zorundayım. Bu konuda da ekipler, gelip kontrol ediyor" dedi. Düğünlerin kontrol edilmesi ve serbest bırakılmaması gerektiğini dile getiren vatandaşlar, "İş yerindeki stajyer öğrenci Ankara'da düğün çekimine gitmiş, düğünden ona, ondan da bize bulaştı. Bu nedenle düğünlerin daha sıkı kontrol altına alması gerekir" ifadelerini kullandılar.

Anahtar Kelimeler:
Denetimlere Başlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KEMERLi YERLEŞKE!
KEMERLi YERLEŞKE!
Sorgun-Sarıkaya Karayoluna Mıcır döküldü
Sorgun-Sarıkaya Karayoluna Mıcır döküldü
Yolda sona gelindi
Yolda sona gelindi
Doğaya bırakıldı
Doğaya bırakıldı
Park çalışması
Park çalışması
Çiftçi sıkıntılı
Çiftçi sıkıntılı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim