DENETiMLER DEVAM EDiYOR

YOZGAT İl genelinde pandemi salgınında görülen artış doğrultusunda ilave tedbirlerin devreye sokulmasıyla birlikte denetimlerde sıklaştırıldı. Yozgat Valiliği tarafından oluşturulan İl Salgın Denetim ekipleri, il genelinde gece/gündüz denetimler yapıyor. İşyerleri, Marketler, Toplu Taşıma araçları, Parklar, Pazarlar, Alışveriş Alanları, Lokantalar, Kuaförler, Ticari Taksiler ve tüm yaşam alanlarında yapılan ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ denetimlerde vatandaşlar uyarılıyor, uygulamalar hakkında bilgiler veriliyor. Yozgat Valiliği, devam eden tedbirlere ek olarak, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla daha önceden alışveriş merkezlerinde, pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerinde, ticari taksilerde maske takma zorunluluğu getirildiğini hatırlatıldı. Getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak, Yozgat İl sınırları içerisinde ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğunun da uygulama konulduğunu duyurdu.

ŞİİRLERE KONU OLDU

Yozgat’ta pandemi salgınının zirve yapması şiirlere de konu oldu. Ankara’da ikamet eden bir hemşehrimiz, pandemi sürecini şöyle ifade etti:

Bahar gelmiş / Sökün eylemiş / Kır çiçekleri / Yarin yanaklarında / Gamzeler açmış / Hele bir elleyip de / Gelek turnalar / Dağlar tepeler / Yeşilliğe karışmış / Mor sümbül lale / Almış yürümüş / Üveyikler ibibikler / Ötüşmüş / Hele bir selam / Verip te gelek / Turnalar / Sivri dağı duman / Bürümüş / Abucak kucağını açmış / Bozok yaylası gelinliğini / Giymiş / Hele bir duağını / Açıp da gelek / Turnalar / Aşık Gürbüz için için / Yanar / Yozgat eline uzaktan / Bakar / Korona her yeri / Yakar / Hele bir geçmiş olsun / Deyip de / Gelek turnalar. (Eylül 2020 / Ankara)