Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1100
ALTIN
468.304
DOLAR
7.4753
STERLİN
9.7264
EURO
8.8245

DENETiMLER DEVAM EDiYOR

Yozgat İl genelinde pandemi salgınının artış göstermesi üzerine mevcut tedbirlere yenileri eklendi. İlan edilen uygulamalara uyulup, uyulmadığı yakın takibe alındı.

10 Eylül 2020 Perşembe 00:52
DENETiMLER DEVAM EDiYOR

YOZGAT İl genelinde pandemi salgınında görülen artış doğrultusunda ilave tedbirlerin devreye sokulmasıyla birlikte denetimlerde sıklaştırıldı. Yozgat Valiliği tarafından oluşturulan İl Salgın Denetim ekipleri, il genelinde gece/gündüz denetimler yapıyor. İşyerleri, Marketler, Toplu Taşıma araçları, Parklar, Pazarlar, Alışveriş Alanları, Lokantalar, Kuaförler, Ticari Taksiler ve tüm yaşam alanlarında yapılan ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ denetimlerde vatandaşlar uyarılıyor, uygulamalar hakkında bilgiler veriliyor. Yozgat Valiliği, devam eden tedbirlere ek olarak, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla daha önceden alışveriş merkezlerinde, pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerinde, ticari taksilerde maske takma zorunluluğu getirildiğini hatırlatıldı. Getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak, Yozgat İl sınırları içerisinde ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğunun da uygulama konulduğunu duyurdu. 
ŞİİRLERE KONU OLDU
Yozgat’ta pandemi salgınının zirve yapması şiirlere de konu oldu. Ankara’da ikamet eden bir hemşehrimiz, pandemi sürecini şöyle ifade etti:
Bahar gelmiş / Sökün eylemiş / Kır çiçekleri / Yarin yanaklarında / Gamzeler açmış / Hele bir elleyip de / Gelek turnalar / Dağlar tepeler / Yeşilliğe karışmış / Mor sümbül lale / Almış yürümüş / Üveyikler ibibikler / Ötüşmüş / Hele bir selam / Verip te gelek / Turnalar / Sivri dağı duman / Bürümüş / Abucak kucağını açmış / Bozok yaylası gelinliğini / Giymiş / Hele bir duağını / Açıp da gelek / Turnalar / Aşık Gürbüz için için / Yanar / Yozgat eline uzaktan / Bakar / Korona her yeri / Yakar / Hele bir geçmiş olsun / Deyip de / Gelek turnalar. (Eylül 2020 / Ankara)

Anahtar Kelimeler:
DENETiMLER DEVAM EDiYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’deki ilk santral
Türkiye’deki ilk santral
YOL ÇALIŞMASINA DEVAM
YOL ÇALIŞMASINA DEVAM
OSB’de değerlendirme
OSB’de değerlendirme
Adli Tatil sona erdi
Adli Tatil sona erdi
Kazada bir kişi öldü
Kazada bir kişi öldü
Diva-Sen de yargıya gitti
Diva-Sen de yargıya gitti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim