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Denetimler devam ediyor

SARAYKENT İlçesinde belediye ve kaymakamlık tarafından oluşturulan ekipler Covit19 salgınına yönelik uygulamaya konulan tedbirler doğrultusunda denetimlerini sürdürüyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:34
Denetimler devam ediyor

Saraykent Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede kurulan pazarda esnaf denetiminde bulunup, maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yaptı. Saraykent Kaymakamlığı da İlçede, risk gruplarına göre alınacak tedbirler genelgesi kapsamında ‘Koronavirüs denetimleri’ yaptırdı. Denetim faaliyetlerine Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı da katıldı. Geniş kapsamlı olarak gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde maske, mesafe ve temizlik kuralları denetlendi. Denetimlerde kafeler, lokantalar, berberler, marketler, parklar, kıraathaneler gibi vatandaşların yoğun olduğu yerler incelenerek, gerekli uyarılarda bulunuldu.

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Denetimler Devam Ediyor
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