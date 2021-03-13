Denetimler devam ediyor

YOZGAT il genelinde kontrollü normalleşme süreciyle ilgili denetimler aralıksız devam ediyor. Kahvehane, restoran, kafeler, spor tesisleri, camilerde denetimler yapılarak, uyarılarda bulunuluyor. Orta riskli iller arasında yer alan Yozgat’ta sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında denetimler ekipler tarafından yürütülüyor. Akdağmadeni ve Çandır ilçelerinde ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında Halı Sahalar, Spor Tesisleri, Camiler, Mescitler ile birlikte Cadde ve Sokaklarda denetimler yapıldı. Kurallara riayet edilmesi uyarısında bulunuldu. Çandır Kaymakamlığı, ‘’Dinamik Denetim Sürecinde ilçemizde maske mesafe temizlik denetimi gerçekleştiriyoruz. Denetimleri gerçekleştiren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerimiz, Covid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirdikleri esnafımıza işlerinde kolaylıklar dilediler’’ açıklamasını yaptı.