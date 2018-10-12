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Denetim yapıldı

KADIŞEHRİ ilçesinde zabıta ekipleri fiyat kontrolü yaptı. Market ve bakkallarda fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerin sürekli yapılacağı kaydedildi.

Denetim yapıldı

KADIŞEHRİ ilçesinde zabıta ekipleri fiyat kontrolü yaptı. Market ve bakkallarda fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerin sürekli yapılacağı kaydedildi.

12 Ekim 2018 Cuma 07:46
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Denetim yapıldı

Tadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fırsatçılara yönelik tedbir alınması konusundaki uyarısını dikkate alarak, böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi. Belediye Zabıta ekiplerini ilçe genelindeki market ve bakkalları denetlemek üzere görevlendirdiklerini belirten Karadavut, "Zabıta ekiplerimiz, ilçe merkezinde bulunan bakkal ve marketleri gezerek fiyat etiketi denetimlerini yapıyorlar. Özellikle etiketlerin mevzuata uygun olup olmadığı ve reyondaki fiyatlarla kasadaki fiyatların aynı olması konusunda zabıta ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyorlar. Bu tür denetimlerimizi sürdürerek vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Son Güncelleme: 12.10.2018 09:47
Anahtar Kelimeler:
Denetim Yapıldı
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