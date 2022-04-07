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Denetim yapıldı

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, Kaymakamlık koordinasyonunda Emniyet Amirliği personeli ve zabıta ekipleri tarafından marketler denetlendi.

07 Nisan 2022 Perşembe 00:49
Denetim yapıldı

Denetimler kapsamında marketlerde vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel gıda un, şeker, sıvı yağ gibi ürünlerde ortaya çıkan stok ve fahiş fiyat artışı ile ilgili denetimler gerçekleştirildi. Satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti. İşletmelere özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgelerde belirtilen kurallara riayet etmeleri hususunda gerekli uyarılarda bulunuldu.

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