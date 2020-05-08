Deneme ekimi yapıldı

YOZGAT il genelinde alternatif ürünlerin ekilişini çiftçilere gösterip, teşvik etmek amacıyla Sorgun ilçesinin Sarıhamzalı köyünde Karabuğday demonstrasyon ekimi yapıldı. Ekim Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat’ın da katılımı ile Yozgat Tarım Orman İl Müdürlüğü teknik personeli nezaretinde yapıldı. Demonstrasyon çalışmasında Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nce geliştirilerek, tescil edilmiş edilen Güneş çeşidi yerli karabuğday tohumluğu kullanıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, her ne kadar isim olarak Karabuğday denilmiş olsa da, tahıllarla hiçbir akrabalık bağı bulunmayan, buğdaygillerden farklı bir familya ya mensup tek yıllık bir bitkinin deneme ekimlerinin yapıldığını söyledi. Özkaya, ‘’Karabuğdayın daneleri insan beslenmesinde yemek yapımında kullanıldığı gibi yaprak ve sürgünleri sebze olarak ta tüketilebilmektedir. Unu ise saf olarak veya diğer unlarla karıştırılarak ekmek, bisküvi, kek, makarna yapımında kullanılabilmektedir. En önemli özelliği de ununda glüten içermediğinden dolayı özellikle çölyak hastalarının ekmek ve gıda ihtiyaçları için kullanılabilecek bir üründür. Tıbbi ve Aromatik olarak kötü kolesterolü azaltıcı etkiye sahip olup damarları güçlendiren ve esnekliğini koruyan kan basıncını azaltan etkiye sahiptir. Çiçeklenme süresi uzun olduğundan dolayı diğer çiçek kaynaklarının azaldığı dönemde arıcılık için değerli bir bal kaynağıdır. Ayrıca yeşil aksamı ve daneleri hayvan yemi olarak rasyonlara katılabilmektedir’’ dedi.

Tarım Müdürü Özkaya, sulu alanlarda 4 bin rakıma kadar olan yüksekliklerde yetiştirilebilen karabuğday bitkisinin, soğuk ve donlardan zarar gördüğünü, bu nedenle de Yozgat şartlarında nisan ayı sonundan itibaren yazlık olarak ekiminin yapılmasını tavsiye ettiklerini kaydetti. Özkaya, ‘’Geçen yıl bir demonstrasyon çalışması yapmıştık. Bu sene de çiftçimizin talebi üzerine bu faydalı ürünü İlimiz çiftçilerine göstermek ve yaygınlaştırmak amacıyla İlimiz Sorgun İlçesi Sarıhamzalı köyünde 6 dekar alanda Karabuğday üretimi demonstrasyon ekim yaptık. Yaptığımız bu demonstrasyonun takibi, teknik personelimiz tarafından yapacak olup sonuçları kamuoyu ve çiftçilerimizle paylaşacağız" diye konuştu.