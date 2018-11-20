Demokrasi kültürünün geliştirilmesi

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Temel Eğitim Kurumlarında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesinin Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi finansmanı ile gerçekleştirildiği söyledi. Ekinci, Projenin genel hedefi temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra evrensel temel değerlere karşılık gelen bir demokratik okul kültürünü eğitim sistemine dahil etmektir olduğunu ifade ederek, " Projenin özel hedefleri ise okullarda ve okul topluluklarında demokratik değer ve uygulamaların güçlendirilmesi, politika yapıcılar, hem Bakanlık hem de il düzeyindeki eğitim idarecileri, müfettişler, okul müdürleri, öğretmenler, ebeveynler ve sivil toplum kuruluşları (STK’lar) dahil olmak üzere, paydaşların demokratik okul kültürüne yönelik kapasitelerinin güçlendirilmesi, hem okullarda hem de toplumda demokratik okul kültürüne ilişkin farkındalığın artırılmasıdır" dedi.

Ekinci, 200'den fazla başvurunun yapıldığı projenin Adana, Aydın, Burdur, Çanakkale, Iğdır, Kars, Muğla, Sinop, Sivas ve Yozgat olmak üzere toplamda 10 ilde 110 pilot okulda uygulanacağını sözlerine ekledi.