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DEMOKRASİ DESTANI

YOZGAT’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında,  şehit aileleri ile gaziler, Valilik tarafından Çamlık Otelde verilen yemekte bir araya geldi.

DEMOKRASİ DESTANI

YOZGAT’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında,  şehit aileleri ile gaziler, Valilik tarafından Çamlık Otelde verilen yemekte bir araya geldi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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DEMOKRASİ DESTANI

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kömürcü ile Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey de, akademisyenlerle birlikte 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarını ziyaret etti. Şehitlikte yapılan etkinlikte ise duygulun anlar yaşanırken, Valisi Yurtnaç, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, ‘’15 Temmuz ihanetini asla unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız’’ dedi.
Yozgat Şehitliğindeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Katılımcılar şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua ettiler. Vali Kemal Yurtnaç, şehit yakınlarına başsağlığı diledi, 15 Temmuz’un bir ihanet planı olduğunu söyledi. Vali Yurtnaç, “15 Temmuz, Türkiye’nin bölünmesi için yapılan bir plandır. Her 15 Temmuz’da hafızalarımız yenilenir. Allah Türkiye’yi çok büyük bir beladan korudu. Zira inanıyoruz ki ülkemiz İslam’ın son kalesidir. Mazlumların sığındığı bir limandır. Rabbim tüm mazlumların sığınacağı yer olarak ülkemizi devam ettirsin. Zalimlere karşı bizi kalkan olarak kullansın. Biz de şehitlerimizle gazilerimizle onun uğrunda yaşamaya devam edelim” dedi.
Çocuklarımızı ve gençlerimizi milli şuurla yetiştirmek zorunda olduğumuzu hatırlatan Vali Yurtnaç, “İnsanlardaki millilik vasfı kaybedildiğinde 15 Temmuz hadisesini tekrar yaşarız. O maksatla biz temel doğrularımızı bilip vatanımızın ve ülkenin birliği ve bütünlüğü çerçevesinde hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.
Şehitlik törenin ardından Çapanoğlu Büyük Camiinde şehitler için Mevlidi Şerif okutuldu ve vatandaşlara yemek ikram edildi.
 

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