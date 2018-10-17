Değişimin mimarı olacaklar

Sağlık Sen Yozgat Şubesinde seçim heyecanı devam ediyor. Sağlık Sen Başkan Adayı Atakan Erciyas, merkez ve 13 ilçede delege seçimleri yapıldığını hatırlatarak “Sağlık Sen çok büyük bir camia ve toplamda bin 840 üyesi var” dedi.

Üyelerin sandığa giderek iradelerini ortaya koyduğunu aktaran Erciyas, “Üyelerimiz 162 delegeyi belirlediler. Bu 162 delegemiz de inşallah sendikamızda bir değişimi başlatacaklar ve bizi başkan seçecekler” diye konuştu.

Atakan Erciyas, tüm delegelerin oyunu alarak değişimden yana bir irade ortaya koymayı hedeflediklerini ifade etti.

Başkan Adayı Erciyas, “Gelmiş olduğumuz noktada seçimi kazanmak, kaybetmek gibi bir derdimiz yok. Zaten 4 Kasım’da delegasyon buna gerekli cevabı verecektir. Genç bir kadroyuz ve bir yenilenmeden tarafız” şeklinde konuştu.

Başkan adayı Erciyas, Sağlık Sen’in yıllardır ‘ben’ mantığıyla yönetildiğini savunarak, “Seçilince biz mantığıyla yöneteceğiz, daha çok koşturma gibi bir heyecanımız var” diye konuştu.

Delege üzerinde algı oluşturulmaya çalışıldığına da vurgu yapan Başkan adayı Erciyas, kimsenin delegeleri ayrıştıramayacağının altını çizerek:

“Birileri delegeyi 90 ve72 diye ayırmış, ikiye bölmüş. Yanlışa bak. Algı oluşturmaya bak. Yoksunuz. Bu 162 delegenin hepsi de Sağlık Sen’in has delegesidir. Hepsi de Sağlık Sen’in öz evladıdır. Hepsi de değişimin yeni mimarıdır” ifadelerini kullandı.